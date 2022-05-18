Zeytinburnu Buz Pisti 19 Mayıs'ta gençlere ücretsiz hizmet verecek - Haberler

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Zeytinburnu Buz Pisti 19 Mayıs'ta gençlere ücretsiz hizmet verecek

AA - Zeynep Rakipoğlu - Yerel
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Zeytinburnu Buz Pisti 19 Mayıs'ta gençlere ücretsiz hizmet verecek

Zeytinburnu Buz Pisti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere ücretsiz buzda kayma fırsatı sunacak.

Zeytinburnu Buz Pisti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere ücretsiz buzda kayma fırsatı sunacak.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapan, Avrupa'nın en büyük buz pisti, 15-25 yaş aralığındaki gençler için 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

Gençler, 10.00-22.00 saatleri arasında 40'ar dakikalık seanslarla buz pistte kayabilecek, ilk defa kayacaklar için uzman eğitmen kadrosu tarafından 10'ar dakikalık temel kayak eğitimi verilecek.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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