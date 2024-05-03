Zeytin Fiyatlarındaki Artış Satışları Düşürdü

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinin satışı, artan fiyatları sebebi ile azaldı

Art arda gelen zamlar esnafın satışını düşürürken müşteriyi de isyan ettirdi. Zeytinin ortalama kilogramı 200 TL'ye yaklaşırken, son dönemlerde yüzde 200'e kadar zamlandığı öğrenildi.

"Geçen sene 50 lirayken şu an 190 lira"

Vatandaşın gelen zamlardan şikayetçi olduğunu belirten esnaf İsmail Yenigün, "Gelen zamlar ilk başta satışları çok etkiledi. Daha sonra vatandaş bu duruma alıştı. Az da olsa almak istiyorlar, ama hala bu durumdan şikayetçiler. Hafta içi genelde kimse gelmiyor, pazar bu aralar çok tenha oluyor. Satışların genelini hafta sonu yapıyoruz. En çok satılan zeytin türü kuru sele. Geçen sene pancarlı zeytinin fiyatı 50 lirayken şu an 190 lira. Yüzde 200 zam gelmiş durumda" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR