Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü yılı için "Umudun Askerleri" adlı belgesel hazırlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü yılında "Umudun Askerleri" adlı bir belgesel hazırlandı. Harekata ilişkin ilk kez duyulacak detayların da yer aldığı belgesel, pazartesi günü saat 18.00'de yayınlanacak.

2016 yılında başlatılan ve 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ terör örgütüne büyük bir darbe indiren ve teröristleri bölgeden söküp atan Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak 2018 tarihinde de Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirmişti. Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın batısındaki Afrin bölgesinde yuvalanan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler, bu bölgeden Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başlamış, Türkiye'nin hudut güvenliği tehlikeye girmişti. Teröristler, işgal ettikleri bölgelerden attıkları Katyuşa füzeleri ile Türk vatandaşlarını hedef almaya başlamıştı. 20 Ocak 2018 günü saat 17.00'de Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile terör temizliği başlatılmış, Mehmetçiğin kahramanca ve fedakarca mücadelesi ile Afrin 57 günde teröristlerden temizlenerek kontrol altına alınmıştı. Bölgedeki sisli hava ve çamurlu arazi tankların bile ilerleyişini zorlaştırırken, TSK'nın kahraman komandoları tuzaklarla dolu bölgede göğüs göğüse muharebe ile teröristlerin inlerine girmişti. Mehmetçikler, Burseya Dağı'nın derinliklerine tüneller inşa eden, adeta yer altı şehri oluşturan teröristleri o bölgeden söküp atmış, bölge halkını da teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bölgede 6 binden fazla teröristi etkisiz hale getirmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda verilen kahramanca mücadele dördüncü yılında "Umudun Askerleri, Zeytin Dalı Harekatı" isimli belgeselle ekrana taşınıyor. Gazeteci Nazlı Çelik'in sunumuyla hazırlanan belgeselde, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler yaşadıklarını ilk kez birinci ağızdan anlatıyor. Harekat sırasında yaşananlar, karşılaşılan zorluklar, stratejik noktaların ele geçirilmesi için yapılan planlar, şehitlerin fedakarlıkları ve Mehmetçiklerin azim ve kararlılıkla ortaya koydukları amansız mücadele, harekat sırasında çekilen görüntülerle ekrana yansıtılıyor. Harekata ilişkin ilk kez duyulacak detayların yer aldığı "Umudun Askerleri, Zeytin Dalı Harekatı", pazartesi günü saat 18.00'de ilk kez NTV ve Star TV'de yayımlanacak. - ANKARA