Zeyrek: Tarihi ve Sağlığa Faydalarıyla Yeniden Keşfediliyor

Sivas'ta, geçmişte hem besin hem de tıbbi amaçla kullanılan zeyrek, yüksek omega-3 ve lif içeriğiyle yeniden ilgi görmeye başladı. Zeyrek, kahvaltılarda tercih edilen ve sağlık faydalarıyla dikkat çeken bir besin olarak öne çıkıyor.

Tarihi asırlar öncesine dayanan zeyrek, yüksek omega-3 ve lif içeriğiyle sofraların vazgeçilmezi oluyor. Geçmişte tıbbi amaçla da kullanılan zeyrek; bağışıklık sisteminden, kalp damar sağlığına iyi geliyor.

Tarih boyunca hem besin hem de tıbbi amaçla kullanılan zeyrek, günümüzde tekrar yaygınlaşmaya başladı. Sivas'ta esnaflık yapan Abdurrahman Şakir Özel, halk arasında 'zeyrek' olarak bilinen ve keten tohumu ile hazırlanan geleneksel karışımın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Özel, zeyreğin bilimsel araştırmalarda yüksek omega-3 deposu olmasıyla öne çıktığını belirterek hem köylerde hem de şehir merkezinde tüketimin arttığını ifade etti. Keten tohumunun tarla ekimiyle başlayan zeyrek üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Özel, "Ham maddesi tarlalarda ekilir, değirmende öğütülür, kavrulur ve karışım yapılır. Orijinalinde tuzsuz yağ eritilir, sıcak yağda zeyrek katılır ve ardından süzme bal ya da pekmezle karıştırılır. Özellikle kahvaltıda tüketilir, tok tutar ve Ramazan'da sahurun vazgeçilmezidir" dedi.

"Ölümden başka her şeye iyi geliyor"

Özel, zeyreğin omega-3 kaynağı olması nedeniyle özellikle beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirterek, "İlk defa tanışanlar 'Ölüm ile bu neye yarar?' diye soruyor. Ben de 'Ölümden başka her şeye iyi geliyor' diyorum. Kitap okurken dikkati artırıyor, öğrenciler için çok faydalı. İsviçre'deki arkadaşım eczanelerde satıldığını bile gördüğünü söyledi" dedi.

9 bin yıllık gelenek yeniden canlanıyor

Şarkışla, Yıldızeli ve Sivas merkez köylerinde yoğun olarak ekildiğini söyleyen Özel, kış mevsiminde tüketimin daha da arttığını belirtti. Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanan zeyreğin, geçmişte su değirmenlerinde en son işlenen ürün olduğunu dile getiren Özel, "Müthiş bir lezzet, tok tutar ve öğün atlatır. Çocukların ve öğrencilerin mutlaka tüketmesi gerekiyor. Çerkez çikolatası olarak da bilinir, çocuklara yedirilir ve çok verim alınır" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
