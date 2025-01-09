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Zeynep Mira Topuz, Sınıf Başkanlığı Seçiminde Elazığspor'u Okula Davet Etti

Zeynep Mira Topuz, Sınıf Başkanlığı Seçiminde Elazığspor'u Okula Davet Etti
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Elazığ'da ilkokul öğrencisi Zeynep Mira Topuz, sınıf başkanlığı için aday oldu ve arkadaşlarına Elazığspor yönetimini okula getirme sözü vererek başarılı bir organizasyona imza attı. Kulüp yöneticileri, öğrencilere destek vererek keyifli anlar yaşattı.

Elazığ'da sınıf başkanlığı için aday olan ilkokul öğrencisi Zeynep Mira Topuz, arkadaşlarına Elazığspor yönetimini okula getirme vaadinde bulundu. Zeynep'in davetini kırmayıp okula gelen Elazığspor yönetimi, hem öğrencileri sevindirdi hem de keyifli vakit geçirdi.

Elazığ'da özel bir okulda okuyan 10 yaşındaki Zeynep Mira Topuz, sınıf başkanlığı seçiminde arkadaşlarına Elazığspor yönetimini okula getirme vaadinde bulundu. Başkan seçilen Topuz, arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirmek için çalışmalara başladı. Zeynep Mira, Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, Teknik Direktör Bülent Yenihayat, Sportif Direktör Mehmet Deliorman ve eski Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş'ı okula davet etti. Daveti kırmayan kulüp yöneticileri okula gelerek öğrencilerle sohbet ederken, Teknik Direktör Yenihayat öğrencilere imza verdi.

Okula gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, "Buraya gelirken çok büyük bir keyif aldık. Hocamız Bülent Yenihayat, Sportif Direktörümüz Mehmet Deliorman ve eski başkanlarımızdan Sedat Karataş ile beraber buraya gelerek bir kız çocuğunun seçim vaadi olarak Elazığspor Kulübü'nü söylemesi bizleri çok mutlu etmiştir. Demek ki çocuklarımızın artık akıllarında ve zihinlerinde Elazığspor bir yer oluşturmaya başladı. Bu da bize çok büyük bir mutluluk verdi" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve eski Elazığspor başkanlarından Sedat Karataş, "Öncelikle Zeynep Mira Topuz'u tebrik ediyorum. Seçim vaatlerinin bir sonucu olarak buradayız. Mira sınıf başkanı seçilmek için bir farkındalık oluşturdu ve bizleri burada öğrencilerimizle buluşturdu. Kendisini tebrik ediyorum. Bugün Elazığspor Kulüp Başkanımız Ahmet Feti Yılmaz ile birlikte buraya geldik. Benim öğrencilere tavsiyem, mutlak suretle hayal etsinler ve hayallerine ulaşmak için doğru hedefler tespit ederek, azim ve gayretle çalışarak hayallerine ve hedeflerine yürüsünler" ifadelerini kullandı.

Mira'nın seçim vaadinden dolayı okulda olduklarını dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Biz de Ahmet başkanımızla birlikte buraya geldik. Mira'ya başkanlık döneminde başarılar diliyorum. Bu tarz organizasyonlar bizleri mutlu ediyor. Elazığ'da bulunan çocukların Elazığspor ile alakalı çalışmalar yapması Elazığsporu diğer nesillere taşımak için önemli bir durum. Bundan dolayı da mutlu olduk" dedi.

Sınıfta yapılan başkanlık seçimini kazandığını belirten 10 yaşındaki Zeynep Mira Topuz ise, "Vaatlerimin arasında eski başkan ve yeni başkanımızı sınıfımıza davet etmek vardı. Onlar da beni kırmayarak buraya geldiler. Bundan dolayı onlara teşekkür ederim. Arkadaşlarımla da tanıştırdım. Gelecekte hedefim ise okul başkanlığıdır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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