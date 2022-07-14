Zeydan Karalar: 'Ülkemiz Halk İradesine Saygı ve Köklü Demokrasiyle Büyüyecek'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan darbelerin demokrasiye zarar verdiğini ve ülkeyi geriye götürdüğünü söyledi. Karalar, "Ülkemiz halk iradesine saygı ve köklü demokrasiyle büyüyecek" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yapan Başkan Zeydan Karalar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, onu geçmektir. Bunun da yolu demokrasiden, halkın iradesine saygıdan, aydınlanmadan geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Öder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine yükselmek için köklü demokrasi ve halk iradesine saygı çok önemli" dedi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün halk iradesine müdahale ederek yönetimi ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin temellerini, iç ve dış düşmanların yıkmayı asla başaramayacakları şekilde sağlam atmıştır. Halkımız kendi iradesinin dışında bir güce boyun eğmeyeceğini tarih boyunca defalarca göstermiştir. Hiçbir terör örgütü, dış mihrak ve kötü niyetli güç odağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasına engel olamayacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe doğru ilerlemesinin önünü kesemeyecektir."

Başkan Zeydan Karalar açıklamasını, şehit ve gazileri, rahmet, saygı ve minnetle andıklarını belirterek sonlandırdı.

ANKA / Yerel