Zeydan Karalar, Mesaiye Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Şantiyesinde Başladı - Haberler

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Zeydan Karalar, Mesaiye Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Şantiyesinde Başladı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Zeydan Karalar, Mesaiye Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Şantiyesinde Başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yöneticileri, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde ASKİ Şantiye Tesisleri’nde personelle bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yöneticileri, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde ASKİ Şantiye Tesisleri'nde personelle bir araya geldi.

ASKİ Genel Müdürlüğü personelinin hem 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü hem de Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Zeydan Karalar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte özveriyle çalışarak kent için yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

İşçiye bayram ikramiyesi verme geleneğini sürdürdüklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, işçinin yüzünün gülmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirtti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ramazan Bayramı, Zeydan Karalar, Adana, Yerel, Haberler

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