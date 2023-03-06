Zeydan Karalar: 'Hemşehrilerimiz Evlerine Güvenle Dönene Kadar Desteğimiz Sürecek'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremzede yurttaşlar için şu ana dek toplanan ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan malzemelerin içeriği ve sayısı ile ilgili bilgi verdi. Karalar, “Hemşehrilerimiz evlerine güvenle dönene kadar desteğimiz sürecek” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremzede yurttaşlar için şu ana dek toplanan ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan malzemelerin içeriği ve sayısı ile ilgili bilgi verdi. Karalar, "Hemşehrilerimiz evlerine güvenle dönene kadar desteğimiz sürecek" dedi.

Başkan Karalar, depremzede yurttaşlara yapılan yardımların toplandığı bağış toplama merkezinde ayrıştırılan ürünlerin, kentteki ailelere ulaştırıldığını duyurdu. Adana Büyükşehir Belediyesi, bugüne dek 100 bin 512 parça kıyafet, 31 bin 778 iç çamaşırı ve çorap, 3 bin 870 çift ayakkabı, 31 bin 906 adet battaniye ve yorgan, 74 bin 462 adet hijyen malzemesi, bin 326 adet ısıtıcı, 9 bin 248 paket bebek bezi, 19 bin 311 adet bebek maması, bin 244 adet yatak dağıttı. 'Derman' ekipleri ise depremzedelere 414 bin 576 adet sıcak yemek, 388 bin 145 adet çorba ve 201 bin 788 adet sandviç ikram etti.