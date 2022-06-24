Zeydan Karalar'dan Trafikte Darp Edilen Kıbrıs Gazisine Geçmiş Olsun Ziyareti
ANKA - Yerel
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, trafikte darp edilen Kıbrıs Gazisi Kasım Aydın’ı ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Karalar, “Eli öpülesi gazimize saldırı kabul edilemez” dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, trafikte darp edilen Kıbrıs Gazisi Kasım Aydın'ı ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Karalar, "Eli öpülesi gazimize saldırı kabul edilemez" dedi.
Trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförü tarafından darp edilen engelli Kıbrıs Gazisi Kasım Aydın'ı evinde ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
ANKA / Yerel