Zeydan Karalar'dan 'Kütüphanede Namaz Kılma' Tartışması ile İlgili Açıklama: "İbadet Etmek İsteyen Gelir Benim Makamımda da İbadet Eder.İlgili...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İnce Memed Halk Kütüphanesi'nde namaz kılmak isteyen gençle kütüphane görevlisi arasında haziran ayında geçen; ancak 13 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi hedef gösterilerek kamuoyuna yansıtılan olayla ilgili açıklama yaptı. İddialara sert tepki gösteren Başkan Karalar, "İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye'nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan İnce Memed Halk Kütüphanesi'nde namaz kılmak isteyen bir gencin kütüphane personeli tarafından engellendiğine ilişkin haber, dün pek çok basın yayın organında yer buldu. Tartışmaları da beraberinde getiren haberle ilgili eleştirilerin hedefine yerleştirilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Haziran ayında gerçekleşmesine rağmen, 13 Temmuz 2022 tarihinde basında yer bulduğuna dikkat çekilen olayla ilgili eleştirileri sert bir dille yanıtlayan Başkan Karalar, "İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye'nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel