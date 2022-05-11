Zeydan Karalar'dan Estram'a Ziyaret

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir'de düzenlenen Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı'na katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir'in tramvay işletmesini incelemek üzere ESTRAM Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Karalar, tramvay işletmesi, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır'ın ziyarette eşlik ettiği Başkan Karalar, çalışmaları yerinde inceledi.

Eskişehir'in 2004 yılında başlayan hafif raylı sistem ulaşımı konusunda Karalar'a bilgi veren Başkan Büyükerşen, atölyelerde yapılan bakım ve onarım çalışmalarını anlattı.

ESTRAM'ın işletim sistemi, bakım ve onarım başta olmak üzere atölyelerindeki çalışmalarını çok beğendiğini belirten Zeydan Karalar, Başkan Yılmaz Büyükerşen'e başarılar diledi.

Büyükerşen ve Karalar, ziyaret sonunda tramvay önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.