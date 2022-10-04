Zeydan Karalar'dan  4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Anlamlı Ziyaret

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu öğrencileriyle birlikte bakımevini ziyaret eden Başkan Karalar, sokak hayvanlarıyla ilgili Türkiye genelinde yaşanan sıkıntılara değindi.

Öğrenciler, Bakımevi'ndeki sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, yetkililerden bilgi aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

"SOKAK HAYVANLARI BAKIMEVİMİZ MODERN BİR TESİS"

Başkan Zeydan Karalar, "5 bin kapasiteli sokak hayvanı barınağımız dört dörtlük faaliyette. Zaman zaman ben burayı denetlemeye geliyorum. Türkiye'de ilk sıralara girecek bir barınak. Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamaları için 1822'de İngiltere'de harekete geçen insanların cok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Bizler de sokak canlılarının daha iyi koşullarda yaşaması için başlatılan hareketi devam ettiriyoruz" dedi.

"KISIRLAŞTIRMA SAYISINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret eden okulun öğrencilerini ve yöneticilerini kutlayan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Bizler Allah'ın yarattığı her canlıya insanca yaklaşmak ve yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Yapımına bizden önce başlanan bu barınağı bitirdik. Çok modern bir barınak oldu. 5 bin hayvan kapasiteli barınağı daha da büyüteceğiz. Sokak canlılarının daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Sokak canlıları sorunu ülke genelinde de mevcut ve ancak kısırlaştırmayı artırarak daha iyi sonuçlar alabiliriz. Önlem alınmazsa sorun büyüyebilir. Geçmişe oranla iki kat kısırlaştırma yapmamıza rağmen, daha fazla kısırlaştırma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Diğer belediye başkanlarımızla da görüşmelerimiz sürüyor. Yıllık 20 bin kısırlaştırma, sorunu azaltacak bir rakam. Böylece sokak canlılarıyla ilgili sorunlar zamanla azalacak."