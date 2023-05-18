Zeydan Karalar'dan 19 Mayıs Mesajı: 'Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün Yolunda Yürümeye Devam Edecek ve İlelebet Yaşayacaktır'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edecek ve ilelebet yaşayacaktır. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, halkımızın milli bayramını kutluyorum” mesajını yayınladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla " Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edecek ve ilelebet yaşayacaktır. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, halkımızın milli bayramını kutluyorum" mesajını yayınladı.

Başkan Karalar, bugün yayınladığı bir mesajla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Karalar'ın mesajı şöyle:

"Milli Mücadele öncesi 'Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' diyen Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış, ardından yeryüzünün en önemli bağımsızlık mücadelelerinden biri olan Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemeye başlamış ve vatanı işgalden kurtarmak için harekete geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra işgal edilen yurdunu, önce düşman askerlerinden temizlemek, sonra da çağdaş bir ülke haline getirmek için yola çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu kararı Adana'da, Adanalılardan aldığı güçle verdiğini dile getirmesi bizler için payelerin en yükseğidir.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlığa, zafere ve Cumhuriyet'e giden yolu aydınlatan ilk meşaleyi yakan Mustafa Kemal Atatürk, önemi çok büyük günü, gençlere bayram olarak armağan ederek, Türk Gençliği'ne olan güvenini de dünyaya ilan etmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin nesillere yol göstermesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasına dayanak olması açısından büyük önemi vardır.

Mustafa Kemal Atatürk; 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' hitabıyla başlayan Gençliğe Hitabe'de, Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet ettiğini ve gençliğin temel görevinin bağımsızlığı ve Cumhuriyeti korumak olduğunu açıkça belirtmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edecek ve ilelebet yaşayacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, halkımızın milli bayramını kutluyorum."