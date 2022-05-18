Zeydan Karalar: 'Cumhuriyet Sonsuza Kadar Muhafaza ve Müdafaa Edilecektir'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam ettiği sürece sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgal edilen yurdunu, düşman çizmeleri altında ezilmekten kurtarıp, çağdaş bir ülke haline getirmek için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu kararı Adana'da, Adanalılardan aldığı güçle verdiğini dile getirmiştir.

'Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' diyen Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış, sonrasında Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemeye başlamış ve vatanı işgalden kurtarmak için yaptığı planları uygulamaya geçirmiştir.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlığa, zafere ve Cumhuriyete giden yolu aydınlatan ilk meşaleyi yakan Mustafa Kemal Atatürk, önemi çok büyük günü bayram olarak armağan ederek, Türk Gençliği'ne olan güvenini de ortaya koymuştur.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin, nesillere yol göstermesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasına dayanak olması açısından derin anlamı vardır.

Mustafa Kemal Atatürk; 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' hitabıyla başlayan Gençliğe Hitabe'de, Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet ettiğini ve gençliğin temel görevinin bağımsızlığı ve Cumhuriyeti korumak olduğunu açıkça bildirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam ettiği sürece sonsuza kadar yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."