Zeydan Karalar:  'Büyüklük, Küçüklere Verilen Değerle Ölçülür'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, yayımladığı mesajla kutladı. Karalar, 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti için önemine vurgu yaptığı mesajında, bu anlamlı günün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesiyle ilgili olarak, "Büyüklük, küçüklere verilen değerle ölçülür" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

"Vatan topraklarının emperyalist güçler ve onların taşeronları tarafından işgal edilmesinin ardından, bütün dünyayı şaşkına çevirerek Kurtuluş Mücadelesi başlatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin bağımsızlık mücadelesinde hayati rol üstlenmiş, çok önemli sorumluluk almıştır.

Dehası ve eşsizliği bütün dünya tarafından kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'dan sökülüp atılmak istenen ulusunu, dünyayı şaşkına çevirerek kurtarmış, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmiş, böylece Türk Ulusuna Cumhuriyet ve demokrasi yolunu açmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenlik kavramının temeli olarak 102 yıldır varlığını sürdürmekte ve milletimizin iradesini temsil etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, güzel bir geleceğin ancak evrensel ölçütlerde eğitimli, milli benliğini kaybetmemiş çocuklarla mümkün olabileceğini çok iyi biliyordu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Büyüklük, küçüklere verilen değerle ölçülür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

23 Nisan'da bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."