Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karalar, mesajında, "Bizler, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir öndere sahip olduğumuz için ne kadar gururlansak azdır. Mustafa Kemal Atatürk’e layık olabilmek için, onun ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, yaşayan ve yaşatan nesiller yetiştirmeye devam etmeliyiz. Bizim yolumuz hep Mustafa Kemal Atatürk’ün yoluydu ve daima öyle kalacaktır" dedi.

Zeydan Karalar: 'Bizim Yolumuz Hep Mustafa Kemal Atatürk'ün Yoluydu ve Daima Öyle Kalacaktır'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karalar, mesajında, "Bizler, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir öndere sahip olduğumuz için ne kadar gururlansak azdır. Mustafa Kemal Atatürk'e layık olabilmek için, onun ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, yaşayan ve yaşatan nesiller yetiştirmeye devam etmeliyiz. Bizim yolumuz hep Mustafa Kemal Atatürk'ün yoluydu ve daima öyle kalacaktır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karalar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milleti'nin kalbinde ve icraatlarında sonsuza kadar var olacak…

Toprakları işgal edilen, esir edilmek ve vatansız bırakılmak istenen Türk Milleti'ne, büyük mücadelelerin ardından bağımsız bir vatan armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, devrimleriyle de ülkesini çağdaş dünyanın bir parçası yapmıştır.

Silah arkadaşları ve milletiyle birlikte verdiği Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp, Büyük Zafer'i Cumhuriyetle taçlandıran Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı'nın galibi devletlerin Osmanlı topraklarını parçalayıp, paylaşma ve kendi emellerine göre bölüştürme planlarını uyguladığı bir noktada, milletinin bağrından mucizevi bir şekilde çıkmış, Milli Mücadele'ye girişmiş ve dünyayı şaşkına çevirerek büyük bir zafer kazanmıştır.

Sonraki süreçte askeri dehasına ek olarak inanılmaz devrimlere imza atmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin rotasını ve hedefini çağdaş uygarlıklar seviyesine doğru yönlendirmiştir.

Eşsiz komutan ve eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileri, ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişine olduğu gibi, bugününe ve geleceğine de ışık tutmaktadır.

'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek, milletine olan güvenini, inancını bütün dünyaya duyurmuştur.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak ve onu muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için çok çalışmak, hepimizin en önemli görevidir.

Bizler, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir öndere sahip olduğumuz için ne kadar gururlansak azdır. Mustafa Kemal Atatürk'e layık olabilmek için, onun ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, yaşayan ve yaşatan nesiller yetiştirmeye devam etmeliyiz.

Bizim yolumuz hep Mustafa Kemal Atatürk'ün yoluydu ve daima öyle kalacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938'in yıl dönümü nedeniyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."