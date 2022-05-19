ZeplinX 19 Mayıs'ta doldu taştı - Haberler

Bursa'da Parkur AVM bünyesindeki oyun kasabası ZeplinX doldu taştı.

Bursa'da Parkur AVM bünyesindeki ZeplinX'te 19-25 yaş arası gençler ücretsiz eğlencenin keyfine vardı. 19 Mayıs'ta ZenpliX'e gelen gençler, 5 alan içerisinden seçtiği eğlence parkurunu ücretsiz olarak kullanma imkanına sahip oldu. Kimliğini gösteren gençler, verilen hediye çekleriyle heyecan dolu anlar yaşadı. Trambolin, tırmanma duvarı, denge parkuru, tag game ve laser team parkurlarına akın eden gençler adrenalin dolu anlar yaşadı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel