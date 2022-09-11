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Zengilan Uluslararası Havalimanı için yapılan ilk test uçuşunun görüntüleri paylaşıldı

Yerel Haberler

- Zengilan Uluslararası Havalimanı için yapılan ilk test uçuşunun görüntüleri paylaşıldı Azerbaycan Hava Yolları'na ait Airbus A340-500 uçağının Karabağ'ın ikinci hava kapısı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdiği ilk test uçuşunun görüntüleri yayınlandı.

- Zengilan Uluslararası Havalimanı için yapılan ilk test uçuşunun görüntüleri paylaşıldı

ZENGİLAN - Azerbaycan Hava Yolları'na ait Airbus A340-500 uçağının Karabağ'ın ikinci hava kapısı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdiği ilk test uçuşunun görüntüleri yayınlandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Zengilan ilinde inşa edilen Zengilan Uluslararası Havalimanı'na geçtiğimiz günlerde ilk test uçuşu gerçekleştirilmişti. Havalimanının düzenli uçuşlara hazır olup olmadığını kontrol etmek amacıyla Bakü'den havalanan Azerbaycan Havayolları'na bağlı Airbus A340-500 tipi uçağın, Zengilan Uluslararası Havalimanı'na başarıyla iniş yaptığı ve yaklaşık 45 dakika süren test uçuşunun görüntüleri bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Zengilan Uluslararası Havalimanı

Zengilan Uluslararası Havalimanı, her türlü yolcu ve kargo uçağını kabul edebilecek kapasitede inşa edildi. 3 bin metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde bir piste sahip havalimanı, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan sonra inşa edilen 2. havalimanı olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Yerel

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