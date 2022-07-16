Zelyurt, 15 Temmuz şehidi Bozkurt'un kabrini ve ailesini ziyaret etti - Haberler

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Zelyurt, 15 Temmuz şehidi Bozkurt'un kabrini ve ailesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zelyurt, 15 Temmuz şehidi Bozkurt'un kabrini ve ailesini ziyaret etti

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 6 yıl önce 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde şehit olan Doğanşehir'li Fuat Bozkurt'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 6 yıl önce 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde şehit olan Doğanşehir'li Fuat Bozkurt'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü hainler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Doğanşehirli Fuat Bozkurt'un ailesini ziyaret etti. Şehidin kabrinde dua eden Başkan Zelyurt, şehit Bozkurt'a Allah'tan rahmet, şehidin ailesine de sabır diledi.

Başkan Zelyurt, "Onlar bizim gururumuz. Minnettarlık ve vefamızı göstermek üzere, canımız ciğerimiz, 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kıymetli ailesini ziyaret edip, kabirleri başında dua ettik. Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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