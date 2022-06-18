Zelenskiy'den cephe hattındaki Mikolayiv'e ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mikolayiv bölgesine gelerek Rusya tarafından vurulan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği valilik binasında incelemelerde bulunmasının ardından askerlerle görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cephe hattında bulunan Mikolayiv'e çalışma ziyareti düzenledi. Rusya tarafından 29 Mart'ta füzeyle vurulan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği valilik binasında incelemelerde bulunan Zelenskiy, daha sonra askerlerle bir araya geldi. Askerlerin bulunduğu bir yeraltı sığınağına inen Zelenskiy, kısa bir toplantının ardından askerlere madalyalarını takdim ederek fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Bizim cesur kadın ve erkeklerimiz, her biriniz düzgün çalışıyorsunuz. Kesinlikle dayanacağız! Kesinlikle kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Mikolayiv'de bulunan bir hastaneyi de ziyaret ederek, Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich'e ve Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim'e 4 aylık Rusya işgali sırasındaki çalışmalarından ve cesaretlerinden dolayı onur ödülü verdi.

Rus kuvvetleri Mart ayı başlarında Mikolayiv'in eteklerine ulaşmış, ancak daha sonra çatışmaların sürdüğü bölgenin doğu ve güneyine doğru püskürtülmüştü.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel