Zehra Ferhatolu İlk ve Ortaokulu'nun temeli törenle atıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Hayırsever iş insanı Agah Ferhatoğlu ve ailesi tarafından yapımı başlatılacak olan, Zehra Ferhatoğlu İlk ve Ortaokul binasının temel atma törenini gerçekleştirildi.

Edremitli hayırsever iş insanı Agah Ferhatoğlu ve ailesi tarafından yaptırılacak 13 derslikli okul için temel atma töreni düzenlendi.

İlçede zeytinyağı sektörü dahil bir çok alanda faaliyet gösteren iş insanı Ferhatoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile imzaladığı protokol dahilinde, kırsal Avcılar Mahallesi'de 13 derslikli Zehra Ferhatoğlu İlk ve Ortaokulunun yapımına başlandı.

Törene telefon ile bağlanan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptırılan okulun hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara da böyle bir eserin yapılarak Türk insanının hizmetine sunmalarından dolayı Ferhatoğlu ailesinin tarihi bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş "İlçemizde daha önceki yıllarda depreme dayanıklı olmaması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığınca yıkımına karar verilen eğitim kurumlarından Avcılar İlk ve Ortaokulunun yeniden yapılması sürecinde gönül zenginliğini ortaya koyan kıymetli hemşerimiz hayırseverimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Allah bir çok insana para kazanmayı nasip edebiliyor. Ama o parayı hayırlı işlere, kamu yararına, diğer insanların menfaatine harcamayı her aileye nasip etmiyor. Burada çok güzel bir şey görüyoruz. Kazanılmış alın teriyle birikimlerini toplum yararına harcayan ve gerekli görüldüğünde her işte taşın altına elini koyan bir aile Ferhatoğlu ailesi. Her yerde görüyoruz desteklerini." diye konuştu.

Ferhatoğlu: "Farklı eğitim kurumlarına yapmış olduğumuz kütüphane ve konferans salonlarından sonra okulumuzun temelini atıyoruz bugün. İnşallah okulumuzu Cumhuriyetin 100'üncü yılında eğitim ve öğretim hayatına geçirmenin büyük istek ve arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesilmesinden sonra protokol üyeleri ve Ferhatoğlu ailesi butona basarak Zehra Ferhatoğlu İlk ve Ortaokulunun temeline ilk harcı attılar.

Ferhatoğlu tarafından 4 bin 186 metrekare arsa üzerine 2 katlı olarak yaptırılacak olan Zehra Ferhatoğlu İlk ve Ortaokulunda 1 ana sınıfı olmak üzere 13 derslik ve 4 laboratuvar yer alıyor. - BALIKESİR