ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den 6 Şubat depremleri mesajı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi: "6 Şubat 2023 tarihinin gecesi ve öğle vakti meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş depremleri literatüre asrın felaketi tabiriyle girerek aziz yurdumuzun on bir ilini derinden yaralamıştır. Nice zorluklara göğüs germiş Ülkemiz, dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinde yer alması hasebiyle çeşitli zamanlarda hatırası hafızalara kazınan doğal felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu felaketlerin en sarsıcılarından biri olan Pazarcık ile Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci seneidevriyesinde acımızı hala yaşamaktayız. Tüm dünyayı yasa boğan yakın tarihimizin en büyük yıkımlarından biri "2023 Kahramanmaraş Depremleri", uluslararası çağrı ile insanlığın vicdani duygularını din, dil, ırk gözetmeksizin mesafe ve zorluk tanımaksızın yaralarımızı bir arada sarmaya hepimizi harekete geçirmiştir. Kadim Devletimizin ve Necip Milletimizin yekvücut olarak depremin ilk anından itibaren mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına koşması, akabinde her daim canla başla mücadele etmesi şanlı tarihimizin ruhunda yer alan bir olma düşüncesinin tezahürüdür. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması pek muhtemeldir. Burada en önemli husus modern dünyanın ve "Güçlü Türkiye Yüzyılı" hedefinin bilimsel verileri ışığında sahip olduğu engin bilgi, birikim ve son teknoloji imkanlarını kullanarak tedbirlerimizi almamız; akademik-idari kurumlarımız ve yurttaşlarımızla depremlere her daim hazırlıklı olmamızdır. Ülkemizin hemen her bölgesini saran fay hatlarıyla yaşamayı öğrenmek; yapılarımızı, evlerimizi ve işyerlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek öncelikli vazifemizdir. Deprem süreci boyunca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi, Şehrimiz ve Kahraman Madencilerimizle kenetlenerek, ihtiyaç duyulan her alanda gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterip öğrencilerimiz, akademik ve idari personellerimizle de sahanın içinde ve dışında elinden gelen desteği depremzedelere sunmaya çalışmıştır. Depremin meydana geldiği günün sabahından itibaren Deprem Koordinasyon Birimi oluşturan Üniversitemiz bünyesindeki tüm birim ve personel ile afetzede ihtiyaçlarını belirleyerek en kısa sürede üç tır yardımı afet bölgesine sevk etti. Zonguldak Bülent Ecevit ailesi olarak vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için sürecin devam ettiği son ana kadar nakdi ve ayni yardımların desteğini ivedilikle sürdürmeye özen gösterirken aynı zamanda akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz afet bölgelerinde gönüllü olarak bilimsel, sosyal faaliyette ve psikolojik destekte bulundu. Depremin ilk gününden itibaren öğrencilerimiz ve aileleriyle iletişim halinde kalma mücadelemiz aralıksız devam halindeyken afet sonrasında da depremzede öğrencilerimizin yanında olarak burs ve öğrenci çalıştırma programlarından yararlandırılmıştır. Buna ilaveten afette hayatını kaybeden öğrencilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için kampüslerimizde fidan dikimi gerçekleştirildi.Bu vesileyle asrın felaketi "2023 Kahramanmaraş Depremleri"nde Üniversitemizin çok değerli on bir öğrencisi ile hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenabıhak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına başsağlığı ve sabrıcemil diliyor, böyle felaketin bir daha yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim Cennet Vatanımızı ve Necip Milletimizi her türlü felaketten korusun." - ZONGULDAK