ZBEÜ Rektörü Engelliler Günü için mesaj yayınladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Özölçer, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve üniversite hayatına entegrasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli projeler ve düzenlemeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Özölçer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, dünya genelinde engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bir kez daha birlikte karşılıyoruz. Üniversite olarak, eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirirken engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, onların üniversite hayatına en iyi şekilde entegre olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler ve düzenlemeler hayata geçirmekteyiz. Üniversitemiz "Engelsiz üniversite" olma yönünde kararlılıkla ilerlemektedir. Bu kapsamda 2018 yılından itibaren YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Bayrak Ödülleri kapsamında 14 Turuncu Bayrak (Mekanda Erişim), 4 Yeşil Bayrak (Eğitimde Erişim), 2 Program Nişanına sahibiz.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara eşit fırsatlar sunabilmek için her birimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiz, insan haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Eğitim, istihdam, ulaşılabilirlik ve sosyal hayatta eşitlik sağlamak adına atacağımız adımlar, sadece engelli bireyler için değil, toplumumuzun tüm bireyleri için daha adil ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmemize yardımcı olacaktır.

Bu vesileyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlarken, engelli bireylere ve onların ailelerine sevgi, saygı ve destek dolu bir gelecek dilerim." - ZONGULDAK