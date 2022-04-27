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ZBEÜ Rektör Yardımcısı akademik personel ilke iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ZBEÜ Rektör Yardımcısı akademik personel ilke iftarda buluştu

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bakkal akademik personel ile iftarda bir araya geldi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bakkal akademik personel ile iftarda bir araya geldi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal Devrek'te düzenlenen iftar programında akademik personel ile bir araya bir araya geldi. BEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından organize edilen iftar programında akademik personel ile bir araya gelen Bakkal akademik personel ile çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Bakkal," Öncelikle sizler bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in yoğun programı nedeniyle aramıza katılamadılar ve sizlere selamlarını ilettiler" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen iftar yemeğine; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Ferdi Kesikoğlu, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Onan ile birimde görev alan akademik personel katıldı - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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