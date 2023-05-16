ZBEÜ'de proje hazırlama eğitimi başladı

ZBEÜ'de Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından koordine edilen 'Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Hazırlama Eğitimi' başladı.

16-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan eğitimin bugünkü açılış programına Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Bakka Genel Sekreteri Lütfi Altınsu katıldı. Programda ayrıca BAKKA yetkilileri, Üniversitenin TTO Ar-Ge Proje biriminde görevli öğretim üyeleri, Bartın, Düzce, Bolu ve Sakarya üniversitelerinden öğretim üyeleri yer aldı.

Programın açılışında konuşan Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen bu ve benzeri eğitimler ile Zonguldak başta olmak üzere bölgeden program için yapılan başvuru sayılarının ve bu başvuruların niteliklerinin artırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

'Uluslararası İşbirliklerimizi Geliştirmeye Odaklandık'

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Üniversitenin yeni vizyonu bağlamında Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı başta olmak üzere Ufuk Avrupa ve ulusal projelere yoğunlaştıklarını dile getirdi. Daha fazla proje yazma, daha fazla uluslararası işbirlikleri geliştirme, daha fazla patent tescili alma hedefinde olduklarını belirten Kutoğlu, ayrıca Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı bağlamında proje hazırladıklarını açıkladı.

'Tema Daha Rekabetçi Bir Avrupa'

Programın ilk oturumunda genel bilgiler veren AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt, AB tarafından fonlanan Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının AB uyum politikaları çerçevesinde geliştirildiğini açıkladı. Bozkurt ayrıca programa AB üyesi Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, ortak üyeler Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova olmak üzere 7 ülkenin katıldığını bildirdi.

Türkiye'den Karadeniz'e kıyısı olan 25 ilin proje içinde olduğunu söyleyen Bozkurt, proje ile AB'nin 'ortak problemlere ortak çözümler' anlayışının hayata geçirilmesinin hedeflendiğine ve bu sayede Karadeniz Havzasında problemlere çözümler bulunmasının amaçlandığına dikkat çekti. Proje temasının daha rekabetçi bir Avrupa ve daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa olduğunu dile getiren Bozkurt, program kapsamında proje desteklerinin 250,000 - 1.500.000 Avro arası olduğunu aktardı. - ZONGULDAK