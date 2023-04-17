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Zara'da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Zara'da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Yerel Haberler

Sivas'ın Zara ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi Zara Merkez Çarşı Camii'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi münasebetiyle yatsı namazından sonra ziyarete açıldı. Kılınan yatsı namazının ardından Kadir Gecesi münasebetiyle mevlit programı gerçekleştirildi. Program sonrası Sakal-ı Şerif tekbir ve salavatı şerifeler eşliğinde vatandaşların ziyaretine açıldı. İlçe Müftüsü Burhan Al, Zara'nın tarihi Merkez Çarşı Camii'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'in her yıl düzenli olarak Kadir Gecesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Gecesi Hisarcık Sivas Yerel Haberler

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