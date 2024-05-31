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Zağnos Mehmet Paşa Türbesi Türk Bayraklarıyla Süslendi

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İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından olan Zağnos Mehmet Paşa'nın Balıkesir'deki türbesi Türk bayraklarıyla süslendi. Vatandaşlar dua etti.

İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından olan Zağnos Mehmet Paşa'nın Balıkesir'de bulunan türbesi Türk bayrakları ile süslendi.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünün yaşandığı şu günlerde Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından biri olan ve Balıkesir'in merkezinde adına yapılmış cami bulunan Zağnos Mehmet Paşa'nın türbesi al bayraklarla süslendi. Cuma namazını kılan vatandaşların uğrayarak dua ettiği Zağnos Paşa türbesinin kırmızı beyaz bayraklarla süslenmiş olduğunu gören vatandaşlar İstanbul'un fethini hatırlayarak dua etti. Emekli Öğretmen Zekai Karacabey, "İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Zağnos Mehmet Paşa'yı Balıkesirliler unutmadı. Kendisi Balıkesir'e gelerek bu muhteşem camiyi yaptırmış. Caminin bahçesinde de türbesi var, halen ziyaret ediliyor. Biz onu sonsuza dek minnetle anacağız. Fethin yıl dönümü dolayısıyla bayraklarla donatılmış. Kendisi büyük bir zat. Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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