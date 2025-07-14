15 Temmuz Zaferi Paneli Düzenlendi

Düzce Üniversitesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde "Zaferin Adı Türkiye" temalı "15 Temmuz Zaferi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat ve Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa yoğun katılım oldu. Rektör Nedim Sözbir, 15 Temmuz 2016'da, demokrasiyi, milli iradeyi ve anayasal düzeni hedef alan bir darbe girişimi yaşandığını belirterek, "Ancak bu karanlık girişim, milletimizin onurlu ve kararlı direnişi sayesinde bozguna uğratılmış, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılan bir dayanışma ve direniş destanı olmuştur. O gece sokaklara çıkan her bir vatandaş, birer demokrasi neferi olmuş; sadece kendi geleceğini değil, aynı zamanda bu toprakların çocuklarının yarınlarını da koruma altına almıştır" dedi.

"Zaferin Adı Türkiye"

Vali Selçuk Aslan, halkın iradesiyle seçilmiş hükümete karşı FETÖ'nün yaptığı alçak darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan milletin kararlılığı ve vatana bağlı emniyet güçlerinin cesaretiyle amacına ulaşmadığını ifade etti. Bu anlamlı yıl dönümünü "Zaferin Adı Türkiye" olarak yad ettiklerini dile getiren Aslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettiğini de sözlerine ekledi. Artık bu tür girişimlere hiçbir gücün cesaret edemeyeceğine işaret eden Aslan, terörsüz Türkiye adımıyla da devletin daha da güçleneceğinin altını çizdi.

"İnsan psikolojisinin istismarı: FETÖ örneği"

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe, 15 Temmuz gecesini tekrar yaşamak ve unutturmamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Yalçın ise, "İnsan Psikolojisinin İstismarı: FETÖ Örneği" başlıklı konuşmasında, insanın duygusal bir varlık olduğunu ve kararlarının birçoğunu duygularıyla aldığını belirterek, terör örgütlerinin de bu zaafı kullanmaya çalıştığını söyledi. FETÖ'nün örgütlenme yapısından bahseden Doç. Dr. Selami Yalçın, dini değerleri istismar eden, çocuklara eğitim vasıtasıyla güven telkin eden bu örgütün dinamiklerini detaylı olarak ele aldı.

FETÖ: postmodern bir terör örgütünün analizi

Programın diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kekevi "FETÖ: Postmodern Bir Terör Örgütünün Analizi" temalı sunumunda, terör kavramı, terörün tarihçesi, Türkiye terör tipolojisi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. FETÖ'yü diğer terör örgütlerinden ayıran temel farkları örneklerle anlatan Doç. Dr. Serkan Kekevi, gelecek perspektifi ve önemli önerilerle konuşmasını noktaladı.

Programın son konuşmacısı Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Gazi Ferhat Gökmen ise "Gazi Ferhat Gökmen'in 15 Temmuz Gecesi Yaşadıkları" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Şehit askerin mektubunu okuyarak sözlerine başlayan Gazi Ferhat Gökmen, o gece yaşadıklarını ve nasıl gazi olduğunu duygusal bir üslupla ifade etti. Ülkemize ihanet eden FETÖ'yü milletin asla affetmeyeceğini dile getiren Gazi Ferhat Gökmen, o şanlı geceye özel kendi yazdığı şiiri paylaşarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE