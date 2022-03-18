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Zaferin 107. yılı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zaferin 107. yılı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunma, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Ünye İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hazırlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle ilçe protokolü açılan sergi ziyaretiyle devam etti. Programa Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yarbay Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle okulların kapalı olmasından dolayı öğrenciler programa katılamadı. - ORDU

Zaferin 107. yılı

Zaferin 107. yılı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Ordu, Yerel, Haberler

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