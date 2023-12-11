Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

MELTEM KARAKAŞ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Başkan adaylarını açıkladı. Özdağ, "Bugün Türkiye kendi kendini besleyebilen ülke olmaktan çıktı. Türkiye'de tarımı öldürürken Somali'de tarım yapacağız diye bir fantezinin peşinde milyonlarca dolar harcadılar, sizin bizim paramızı. Geçen hafta duydum, orada da iflas etmişler. Bankalarımız, limanlarımız yabancı sermayeye adeta peşkeş çekildi. Özelleştirme adı altında 2002'den bugüne değin 60 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Yani devletin ve milletin malı satıldı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu. Özdağ, gençlere hitap ettiği konuşmasından sonra Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Belediye Başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı. Zafer Partisi'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki'yi, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Selim Doruk'u ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Dilek Bayraç'ı sahneye davet eden Özdağ, gençlerden adayların saha çalışmalarını desteklemelerini ve oy vermelerini istedi.

"ULUSLARARASI BASKILARIN NETİCESİNDE BAKAN DEĞİŞTİ"

Ümit Özdağ şunları söyledi:

"Türkiye uyuşturucu kullanımında en önce gelen ülkelerden birisi haline geldi. İstanbul'da kullanılan uyuşturucu Amsterdam'da kullanılan ve Berlin'de kullanılan uyuşturucudan daha fazla ve hiçbir siyasi partinin gündeminde Zafer Partisi hariç uyuşturucu yok. Biz ise dört temel sorunu var Türkiye'nin diyoruz; sığınmacılar, uyuşturucu, İstanbul depremi ve ekonomik çöküş. Şimdi uluslararası baskıların da neticesinde bu konuda bakan değişiminden sonra biriktirilmiş operasyonlar devreye konuldu. Bu dönem fetret devri dedim ekonomide de fetret devri.

"DEVLETİN VE MİLLETİN MALI SATILDI"

Bakın 2002'de Türkiye ekonomisi dünyanın 16. büyük ekonomisiydi. 2023'te dünyanın 23. büyük ekonomisi olduk. Yani geriledik. Dünya ölçeğinde ekonomimiz küçüldü. Türk tarımı küçüldü, Türk sanayisi küçüldü. Köylü yumurtasını bakkaldan alıyor. Ekmeğini bakkaldan alıyor çünkü köylüye sen üretme, ekme, biçme, biz sana para ödeyeceğiz dediler. Sonra bir büyükşehir yasası çıkardılar. Bin yıllık köyleri mahalle yaptılar. Burada tarım ve hayvancılığı mümkün olmaktan çıkardılar. Bugün Türkiye kendi kendini besleyebilen ülke olmaktan çıktı. Türkiye'de tarımı öldürürken Somali'de tarım yapacağız diye bir fantezinin peşinde milyonlarca dolar harcadılar, sizin bizim paramızı. Geçen hafta duydum, orada da iflas etmişler. Kapattık geri geldik dediler. Türkiye'yi sanayisizleştirdiler. Bankalarımız, limanlarımız yabancı sermayeye adeta peşkeş çekildi. Özelleştirme adı altında 2002'den bugüne değin 60 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Yani devletin ve milletin malı satıldı."

"PARKLARI SIĞINMACILAR DEĞİL ESKİŞEHİRLİLER KULLANACAK"

Belediye başkan adaylarını tanıtan Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oğuz Beki, Selim Doruk ve Dilek Bayraç'ı sokakta çalışırken görünce siz de yardımcı olun. Onlar için oy isteyin. Bizim kavgamız Eskişehir kavgası değil. Bizim kavgamız Odunpazarı kavgası değil. Bizim kavgamız Türkiye kavgası. Türkiye'yi geri alacağız. Belediye başkan adayımız seçimleri kazandığında Eskişehir belediyesinin kasasından sığınmacılara aktarılan paraları durduracak. Sığınmacıların, kaçakların açmış olduğu dükkanları kapatacak. Belediyenin Eskişehirliler için yapmış olduğu bahçeleri, parkları diğer sosyal tesisleri sadece Eskişehir halkı için kullandıracak. Sığınmacılara bir parkı gösterecek ve diyecek ki siz burayı kullanabilirsiniz ama diğer parklar sadece Eskişehirlilerin."