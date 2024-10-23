Üye Girişi
Haberler

Zafer Partisi Eskişehir Teşkilatı'ndan Devlet Bahçeli'ye Tepki: "Türk Devleti Vatan Hainlerini Ödüllendirmez, Cezalandırır"

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Eskişehir İl Basın Sözcüsü Burak Gündüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin “Türk devleti vatan hainlerini ödüllendirmez, cezalandırır” dedi.

(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Eskişehir İl Basın Sözcüsü Burak Gündüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin "Türk devleti vatan hainlerini ödüllendirmez, cezalandırır" dedi.

Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Artık sabrımız kalmadı"

İl Basın Sözcüsü Gündüz, şunları söyledi:

"Her gün bu aziz milletin onuruna yapılan saldırılara şahit oluyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Dün Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ve ana muhalefet lideri Özgür Özel'in bebek katili Abdullah Öcalan'ı aklamaya çalışan sözlerine hepimiz tanık olduk. Türk milletinin gözlerinin içine baka baka katillerle pazarlık yapmaya çalışan bu zihniyet ihaneti resmetmektedir. Peki ne dediler? Bahçeli Öcalan'ın Meclis'e gelmesini ve PKK'nın silahsızlanma sürecini yönetmesini önerdi."

"Gazilerimize sordunuz mu?"

Vatan savunmasında şehit ve gazi olan Türk milletine ve ailelerine ihanet edildiğini söyleyen Gündüz, "Gazilerimize sordunuz mu? Eli, gözü, bacağı olmayan yiğitlerimize danıştınız mı? Vatan için canını feda eden askerlerimizin ailelerine sordunuz mu? Türk devleti vatan hainlerini ödüllendirmez, cezalandırır. Tarihimizde vatana ihanet edenlerin mükafatlandırdığı görülmemiştir. Türk töresi neyi gerektiriyorsa o yapılır. Bebek katili Öcalan'a sorulacak tek soru vardır: İdam edilmeden önce son arzun nedir? Türk milletinin huzuru ve geleceği için yapılması gereken şey budur" ifadelerini kullandı.

"Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yaparak görevimizi sürdüreceğiz"

Zafer Partisi Eskişehir İl Sekreteri Selim Arslangiray ise "Bizler MHP'nin grup toplantısında yapılan açıklamanın karşısındayız. ve bunun arkasında bizlerin sarı muhalefet olarak adlandırdığımız, buna el yükselterek bir kumar masasında kendilerini zannedip el yükseltme olayı bugüne kadar verdiğimiz şehitlere, gazilere ve ailelerine saygısızlıktır. Bütün TSK personeline, polis teşkilatı ve ailelerine saygısızlıktır, zulümdür. Tüm halkımız 'biz neden şehit oluyoruz?' düşüncesine kaptırır insanları. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yaparak görevimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Zafer Partisi Eskişehir Teşkilatı'ndan Devlet Bahçeli'ye Tepki:
Kaynak: ANKA / Yerel

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli Zafer Partisi Eskişehir Politika Yerel Terör PKK MHP

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5 oldu

 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
Benfica Feyenoord maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Çarşamba günü dizileri hangileri? Okullar tatil mi 24 Ekim Perşembe? SON DAKİKA! İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş? Ankara'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 24 Ekim okullar tatil mi? Show TV yayın akışı 23 Ekim! Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu? Instagram, Twitter, YouTube bant daraltma nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.