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Zafer Partisi Eskişehir Eski İl Başkanı AK Parti'ye Üye Oldu

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Bayram Bingöl, Zafer Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Mülteciler ve partinin misyonunun sona erdiğini belirten Bingöl, siyasette birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Eskişehir eski İl Başkanı Bayram Bingöl, partisinden istifa ederek Ak Parti'ye üye olduğunu duyurdu. İstifa gerekçesine ilişkin konuşan Bingöl, mültecilerin gitmeye başladığını ve Zafer Partisi'nin misyonunun sona erdiğini söyledi. Zafer Partisi'nin yeni bir politika üretemediğine dikkati çeken Bingöl, " Zafer Partisi'nde şöyle bir sıkıntı vardı. Ne zaman bir şeyler ya da birileri yükseliyor hemen birisini aşağıya çekiyordu. Söylemlerle çekiyorlardı, yaptıkları eylemlerle çekiyorlardı. Gerek yok. Ben de çok maruz kaldım buna" dedi.

Zafer Partisi'nden istifa eden Eskişehir eski İl Başkanı Bayram Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ak Parti'ye üye olduğunu açıkladı.

Bingöl, "Türkiye'nin sağlığı için Ak Parti'ye üye oldum. Zafer Partisi değil konu, aslında AK Parti ile Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıması mevzusu. Ona bakmadan, buna bakmadan bir şeyleri hep beraber düzeltme, bir olup Türkiye deme mevzusu" dedi.

"Siyaseten bir şey de oluşmuyor"

Zafer Partisi'nin misyonunun sona erdiğini ifade eden Bingöl, "Sığınmacılar gitti, gitmeye de devam ediyorlar. AK Parti'de de bir şeyleri düzeltmek için, yanlışa yanlış demek için oradayım ben. Bunu her yerde diyorum ben. Zafer Partisi'nin misyonu sona erdi. Başka bir politika üretilemedi. Üretilecek bir politika da yok. Siyaseten bir şey de oluşmuyor. Güçlü olan yerde olup bir şeyleri düzeltebiliyorsak Türkiye için orada durup düzeltmek gerek" şeklinde konuştu.

"AK Parti'de bir görev verilirse yaparız"

Siyasetin şirket yönetir gibi yapılmaması gerektiğini ifade eden Bingöl, "Ben aslında bir şeyleri düzeltebilirsek Türkiye için ne mutlu bize. Bulunmayıp bulunmayıp dışarıdan muhalefet yapıp bunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demek kolay. Hep beraber yapmak önemli. Tek adamlığa karşıyız biz. Tek adamlığa karşısının ama AK Parti'ye geçiyorsunuz diyeceksiniz. Ben yaptım oldu, limited şirketi anlamında hareket edildiği zaman olmuyor. Benim önceliğim Türkiye Cumhuriyeti. AK Parti'de bir görev verilirse yaparız. İlla görev verilmesine de gerek yok. Siyasetimize yeni Türkiye yüzyılı üzerine kurgulayıp yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Birileri yükselince hemen aşağı çekiyorlardı"

Bayram Bingöl, "Zafer Partisi'nde şöyle bir sıkıntı vardı. Ne zaman bir şeyler ya da birileri yükseliyor hemen birisini aşağıya çekiyordu. Söylemlerle çekiyorlardı, yaptıkları eylemlerle çekiyorlardı. Gerek yok. Ben de çok maruz kaldım buna. Geçen Ümit Bey Karaman'da 'ilk mitingimizi yapacağız' dedi. Biz burada yaptık ilk mitingi. 5 bin kişi topladık. İlk mitingimizdi. Çok çaba gösterdik bir şeyler olsun diye. Biz bir şeyler olsun dedikçe genel merkez 'bir şeyler olmasın' diyordu" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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