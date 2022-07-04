Zafer Meydanı projesinde asfalt serimi başladı

Kütahya'da, Zafer Meydanı projesi çerçevesinde, proje alanında yer alan cadde ve sokakların asfalt serim çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, asfalt serim işleminin bir günde tamamlanacağını söyledi.

Zafer Meydanı projesi çerçevesinde yenileme çalışmalarının başladığı Servi Mahallesi Devlet Hatun Caddesi, Kara Ahmet Sokak ve Akabe Sokak'taki asfalt serim çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Zafer Meydanı projesi çerçevesinde Servi Mahallesi Devlet Hatun Caddesi, Kara Ahmet Sokak ve Akabe Sokakta asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Özellikle pazar günü esnafımızın kapalı olduğu saatlerde bir gün içinde bitirerek, yarın sabah hizmete açmış olacağız. Bugün asfalt serimi yapılan cadde ve sokaklarda 22 araçla 647 ton asfalt kullanıldı. Emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Hemşehrilerimizden biraz daha sabır bekliyoruz" dedi.

Başkan Işık, Zafer Meydanı asfalt serim çalışmalarının ardından yapımı hızla devam eden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yer alan Yaşam Parkı'ndaki çalışmaları inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel