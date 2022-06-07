Zafer Meydanı'nda çalışmalar başladı - Haberler

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Zafer Meydanı'nda çalışmalar başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zafer Meydanı'nda çalışmalar başladı

Kütahya'ya değer katacak ve akıllı meydan olarak projelendirilen Zafer Meydanı Projesi için çalışmalar başladı.

Kütahya'ya değer katacak ve akıllı meydan olarak projelendirilen Zafer Meydanı Projesi için çalışmalar başladı.

Kütahya'nın meydan ihtiyacını karşılayacak, aynı zamanda trafik ışıklarının olmadığı akıllı kavşak olarak projelendirilen, yürüyüş yolu ve peyzaj çalışmalarıyla örnek bir proje olacak olan Zafer Meydanı Projesinde ilk kazma vuruldu. Sözleşme gereği 180 günde bitirilecek olan, ancak 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilecek proje için tüm detaylar düşünüldü.

İmalat süresi boyunca hemşehrilerimizin trafikte sıkıntı yaşamamaları için trafik akışını bozmayacak şekilde alternatif güzergahların ayarlamaları yapıldı.

Merakla beklenen Zafer Meydanı Projemisi çalışmalarının tamamlanması ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kütahyalı hemşehrilerimizle meydanda buluşmayı bekliyoruz.

Bu süreçte, Belediye Sokak, Kara Ahmet Sokak ve Akabe Sokakta trafik terse döndü. Çalışma süresince vatandaşlarımız, Asım Gündüz Caddesinden gelen araçlar, Belediye Sokak istikametine, Atatürk Bulvarı istikametine gidecek olanlar Kara Ahmet Sokaktan Akabe Sokağa dönüş yapılabilecek. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet 29 Ekim Kütahya Yerel Haberler

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