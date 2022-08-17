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"Zafer Meydanı 29 Ağustos'a yetişecek"

'Zafer Meydanı 29 Ağustos'a yetişecek'

Yerel Haberler

İmalat çalışmaları hızla devam eden Zafer Meydanı'nı inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, çalışan ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.

İmalat çalışmaları hızla devam eden Zafer Meydanı'nı inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, çalışan ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.

Haziran ayında ilk kazması vurulan ve önemli ölçüde tamamlanma aşamasına gelen Zafer Meydanı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Işık, çalışmaların 29 Ağustos'a yetişeceğini ifade etti.

Kütahya'nın merkezinde önemli bir ihtiyacın karşılandığını dile getiren Başkan Işık, Zafer Meydanı projesi ile birlikte çehresinin de değişme başladığını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Işık Kütahya Yerel Haberler

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