Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevine Kutlu Eser atandı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Genel Sekreterlik görevini vekaleten yürüten Kutlu Eser, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tensipleriyle asaleten atandı.

Kurulduğu günden bu yana ilk günkü heyecanla çalıştığı Zafer Kalkınma Ajansının Genel Sekreterlik görevine atanmış olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyleyen Kutlu Eser," Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizdeki paydaşlarımızla işbirliği içinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda azim ve özveriyle çalışmaya devam edeceğimiz bu yeni dönemde, "Bölgesel Kalkınma Hamlesi" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda, katma değerli, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve insana değer projeleri hayata geçirerek, bölgemizin rekabet gücünü artırmak için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Yerel kalkınma ruhunu yaşatarak, bu dört ilimizin potansiyelini en üst düzeye çıkaracak projelere odaklanacak, bölgemizin ülke ekonomisine ve toplumsal gelişimine daha fazla katkıda bulunmasını amaçlayacağız. Sanayimiz için teknoloji ve yenilikçilik temelli çözümler geliştirirken, sosyal ve kültürel projelerle de bölgemizin beşeri kapasitesini ve yaşanabilirlik düzeyini artıracağız. Bu önemli göreve beni layık gören Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta valilerimiz olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimize, tüm paydaşlarımıza ve Genel Müdürümüz Ahmet Şimşek'e en içten teşekkürlerimi sunarım" dedi. - KÜTAHYA