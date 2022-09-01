"Zafer'den Barış'a" pedalladılar

BURSA - Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yüzüncü yılında "Zafer'den Barış'a" bisiklet turu düzenledi. Başkan Turgay Erdem'in başlangıcını yaptığı bisiklet turuna katılanlar, Nilüfer'in cadde ve sokaklarında marşlar eşliğinde pedalladı.

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı, Nilüfer'de gururla kutlandı. Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle bir de bisiklet turu düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kapsayan "Zafer'den Barış'a" bisiklet turuna katılanlar, Nilüfer'in cadde ve sokaklarını marşlar eşliğinde pedalladı. 18 kilometrelik tura katılanlar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Nilüfer Kent Konseyi önünde buluştu. Barış Kadın Bandosu'nun performansıyla coşkuyu artırdığı bisiklet turunun başlangıcını, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı. Başkan Turgay Erdem, tura katılanların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, "Bugün aramızda olduğunuz için herkese teşekkür ederim. Tekerinize taş değmesin. Hepinize kazasız belasız bir tur diliyorum" dedi.

Bisiklet tutkunları, Başkan Turgay Erdem'in Türk bayrağını sallamasıyla birlikte Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayıp, Barış, Ataevler, 23 Nisan, Altınşehir, Ertuğrul, Özlüce, 29 Ekim, Yüzüncüyıl mahallelerinden geçerek, tekrar Nilüfer Kent Konseyi önünde turu tamamladı.