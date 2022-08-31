Bursa haberleri! Nilüfer Belediyesi'nden Zafer Bayramı'nda Bisiklet Turu Yerel Haberler Bursa haber... Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında “Zafer’den Barış’a” bisiklet turu düzenledi. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında "Zafer'den Barış'a" bisiklet turu düzenledi. Zafer Bayramı'nın 100. yılı, Nilüfer'de coşkuyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi kutlamalar kapsamında, Nilüfer Kent Konseyi işbirliği ile bisiklet turu düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kapsayan "Zafer'den Barış'a" bisiklet turuna katılanlar, ilçenin cadde ve sokaklarını marşlar eşliğinde gezdi. 18 kilometrelik tura katılanlar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan Nilüfer Kent Konseyi önünde buluştu. Barış Kadın Bandosu'nun performansıyla coşkuyu artırdığı bisiklet turunun başlangıcını, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı. Başkan Erdem, tura katılanların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, "Bugün aramızda olduğunuz için herkese teşekkür ederim. Tekerinize taş değmesin. Hepinize kazasız belasız bir tur diliyorum" dedi. Bisiklet tutkunları, Erdem'in Türk bayrağını sallamasıyla birlikte Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayıp; Barış, Ataevler, 23 Nisan, Altınşehir, Ertuğrul, Özlüce, 29 Ekim, Yüzüncüyıl mahallelerinden geçerek Nilüfer Kent Konseyi önünde turu tamamladı. Kaynak: ANKA / Yerel Dünya Barış Günü Kent Konseyi Yerel Haberler

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