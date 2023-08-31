Zafer Bayramında şehit aileleri unutulmadı

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanlığı Zafer Bayramında şehit ailelerini unutmayarak ziyarette bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. AK Parti Düzce İl Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Erdinç, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Kadriye Çıtlak, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Aydoğdu, Beyköy Belde Başkanı Osman Yavuz ve Beyköy Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Alemdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti. - DÜZCE