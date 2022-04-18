Zabıtadan örnek davranış

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi zabıta ekipleri pazaryerinde buldukları ve içerisinde 2 bin 300 TL olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler sebze pazarında buldukları cüzdanı sahibine teslim etti. İlçede Pazartesi günleri kurulan pazaryerinde yaptıkları denetimler sırasında buldukları cüzdanı Zabıta bürosuna götüren ekipler cüzdan içerisinde 2 bin 300 TL nakit para ve cüzdan sahibi A E'nin ait kimlik belgesine ulaştı.

Kimlik bilgilerinden şahsın telefonuna ulaşan zabıta ekipleri E'nin içinde para ve kimlik kartının haricinde resmi evrakların olduğu cüzdanı teslim etti. 1942 doğumlu olan A E cüzdanını bulup teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Zabıtanın her daim vatandaşın yanında olduğunu belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, zabıta personelini duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, kutladı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel