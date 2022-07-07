Zabıtadan kurban bayramı öncesi denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zabıtadan kurban bayramı öncesi denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Zabıtadan kurban bayramı öncesi denetim

Batman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği marketlerde satışa sunulan bayram şekerlerini denetledi.

Batman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği marketlerde satışa sunulan bayram şekerlerini denetledi.

Kentin farklı noktalarında 6 ekip, 18 kişi ile yapılan denetimlerde; reyonlarda bulunan bayram şekerlerinin son kullanım tarihinin geçip geçmediği, taze olup olmadığı, toptancılardan alınan ürünlerin faturaları ile saklama koşulları da incelendi. Şüphelendikleri durumlarda ürünlerin fatura ve irsaliye bilgilerini inceleyen Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayrıca pastane, tatlı imalathaneleri, gıda ve şarküteri ürünlerinde fiyat kontrolü, tarihi geçmiş ürünlerin olup olmadığını ve ekmeklerin gramajlarını da kontrol etti. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Belediyesi Kurban Bayramı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title