Zabıtadan kan bağışına destek - Haberler

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Zabıtadan kan bağışına destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zabıtadan kan bağışına destek

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli kan bağışlayarak kan ihtiyacının karşılanması hususunda destek oldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli kan bağışlayarak kan ihtiyacının karşılanması hususunda destek oldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Kızılay'a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Zabıta memurları, Kızılay'ın mobil aracına giderek kan bağışında bulundu. Son günlerde kan bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlara örnek olmak için kan bağışı verdi. Belediye sınırları içinde huzur ve mutluluğu tesis etmekle görevli Zabıta personeli, örnek davranışı ile hem Kızılay'dan hem de vatandaşlardan takdir aldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kızılay, Zabıta, Yerel, Haberler

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