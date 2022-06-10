Zabıtadan gübre ve tüp satışı yapan esnafa denetim - Haberler

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, el yapımı patlayıcılara karşı önlemler amacıyla gübre ve tüp satan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü görevlileri, gübre ve tüp satan işyerlerine kontrollerde bulundu. Esnafa konuyla ilgili olarak uyarı ve bilgilendirmede bulunan zabıta müdürlüğü görevlileri, vatandaşların da bu yöndeki olumsuz uygulamalara karşı duyarlı olmaları ve ilgili birimlere haber vermeleri uyarısında bulundu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel