Zabıtadan fırınlarda denetim - Haberler

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Zabıtadan fırınlarda denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zabıtadan fırınlarda denetim

Kozlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri fırınlarda denetimlerde bulundu.

Kozlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri fırınlarda denetimlerde bulundu.

Kozlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan fırınlarda gramaj ve hijyen konusunda denetimlerde bulundu. Ekipler kurallara uymayan işletmecilere ise cezai işlem uyguladı. Uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta, Yerel, Haberler

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