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Zabıta yakalayıp gönderiyor, o geri geliyor

Yerel Haberler

Zabıta yakalayıp gönderiyor, o geri geliyor

Bilecik'te, zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonda yakalanan ve trafik ışıklarında sürücülere musalla olan dilenci tanıdık bir isim çıktı.

Bilecik'te, zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonda yakalanan ve trafik ışıklarında sürücülere musalla olan dilenci tanıdık bir isim çıktı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde trafik ışıklarında sürücülerden dilenen bir dilenci ihbarı aldı. Ardından hemen olay yerine giden ekipler şahsı bulamadı. Yapılan geniş çaplı bir çalışmanın ardından A.C. isimli şahıs Küçük Sanayi Sitesinde yakalandı. Ekipleri tarafından zabıta müdürlüğüne getiren şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği idari para cezası yazıldı. Şahıs otobüse bindirilerek geldiğini söylediği Bozüyük'e gönderildi. Bu şahsı her defasında dilenmek için Bilecik'i seçtiğini öğrenilirken, zabıtalar da bu şahsı yakalamaktan adeta bıktı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü Bilecik Zabıta Yerel Haberler

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