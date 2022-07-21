Zabıta ve emniyet müdürlüğü işbirliğinde ticari taksi denetimleri yapıldı - Haberler

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Zabıta ve emniyet müdürlüğü işbirliğinde ticari taksi denetimleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zabıta ve emniyet müdürlüğü işbirliğinde ticari taksi denetimleri yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü görevlileri işbirliğinde kent merkezinde faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik denetimler yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü görevlileri işbirliğinde kent merkezinde faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik denetimler yapıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta müdürlüğü görevlileri, beraberinde emniyet müdürlüğü çalışanları ile birlikte yolcu taşımacılığı yapan taksileri denetledi. Çalışma ruhsatı, çalışma izin belgesi, fiyat tarifesi ve ehliyet kontrolü yanı sıra taksimetre kuralına uyulup uyulmadığı gibi konularda kontroller yapan ekipler, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda da bulundu.

Yolcuların taleplerini de taksici esnafına ileten görevliler, belirli takvim doğrultusunda denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Bilecik Yerel Haberler

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