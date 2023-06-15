Zabıta memurundan örnek davranış: Kök hücre bağışı ile umut oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta memuru olarak görev yapan, 36 kez de kan bağışında bulunan 34 yaşındaki Mücahit Akbaş, 2016 yılında gönüllü olduğu kök hücre bağışı ile kanser hastasına umut oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta memuru olarak görev yapan, 36 kez de kan bağışında bulunan 34 yaşındaki Mücahit Akbaş, 2016 yılında gönüllü olduğu kök hücre bağışı ile kanser hastasına umut oldu. Donör uyumu yıllar sonra bir kanser hastasına uyan Akbaş, insanlara umut olmanın sevincini yaşadı, kendisi gibi herkesi de her 3 ayda bir Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kozan Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mücahit Akbaş, 36 kez Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Kan bağışları nedeniyle Akbaş, gümüş, bronz ve altın madalya ile ödüllendirildi. 2016 yılında kan bağışı esnasında gönüllü olduğu kök hücre bağışı ise yıllar sonra bir kanser hastasına umut oldu. Bir kanser hastası ile kanının uyuşması üzerine kök hücre bağışı için Adana Şehir Hastanesinde tetkikleri yapılan Mücahit Akbaş büyük sevinç yaşadı. Bir haftalık tetkikler ve bağış sonrası ilçedeki görevine dönen Akbaş, mutluluğunu dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan gönüllü bağışçı Mücahit Akbaş, "36 kez kan bağışı bir kez kök hücre bağışında bulundum. Kızılay gümüş, bronz, altın ve teşekkür plaketi ile birçok kez ödüllendirdi. Her 3 ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Geçtiğimiz günlerde bir kanser hastası ile kök hücre bağışı ile kanın uyuştuğunu ve donör olup olmadığımı sordular. Büyük bir sevinç ve gururla kabul ettim. Adana'da 4 gün aşılama yaptılar ve ardından yeniden kan alındı. Çok mutluyum. Kök hücre bağışında bir sıkıntı olmuyor. Bir kök hücre bir kişiye umut olmak. Yüzde yüz uyuşma oldu. Gönüllü olmak kafi. 2 ay sonra hastanın durumunu bilgi veriyorlar ama 2 yıl sonra da mail yoluyla duygularınızı anlatabiliyorsunuz" dedi.

Bir kanser hastasına umut olmanın çok güzel olduğuna dikkat çeken Akbaş, "Herkesin bağışçı olmasını isterim. Umarım uyuşmanın sağlandığı kanser hastası kişi de iyi olur, mutlu ve huzurlu bir hayatı olur" diye konuştu. - ADANA