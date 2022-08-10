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Zabıta ekiplerinden su israfı denetimi

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Zabıta ekiplerinden su israfı denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, son günlerde azalan içme suyu kaynaklarının önüne geçmek için gerçekleştirdiği su israfı denetimlerine devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, son günlerde azalan içme suyu kaynaklarının önüne geçmek için gerçekleştirdiği su israfı denetimlerine devam ediyor.

Son günlerde su kaynağındaki azalmadan dolayı su israfı denetimine çıkan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlardan suyu dikkatli kullanmalarını istedi.

Vatandaşı su kullanımı konusunda uyaran ekipler, gereksiz su kullanan esnaf ve vatandaşlara da sözlü uyarlarda bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Zabıta ekiplerimiz oto yıkamalarda şebeke suyu kullanımı konusunda denetimlerine devam ediyor. Kuraklığın arttığı yaz döneminde su kullanımına lütfen dikkat etmemiz lazım" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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