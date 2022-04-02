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Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde ramazan ayının gelmesiyle birlikte zabıta ekipleri denetimlerine hız verdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde ramazan ayının gelmesiyle birlikte zabıta ekipleri denetimlerine hız verdi.

Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan fırın, imalathane ve marketlerde hijyen, gramaj, etiket ve tarih denetimi gerçekleştirdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, zabıta ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğunu hatırlatarak "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimlerimiz yapılıyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz ramazan ayı öncesi de gerekli denetimlerini yaptılar ve bundan sonra da sık sık yapacaklar "şeklinde konuştu. - ÇORUM

Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu, Hisarcık, Zabıta, Çorum, Yerel, Haberler

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