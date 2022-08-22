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Zabıta ekiplerinden fırınlara sıkı denetim

Yerel Haberler

Zabıta ekiplerinden fırınlara sıkı denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Şehir merkezinde bulunan tüm fırınlarda gerçekleştirilecek olan denetimler çerçevesinde hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yapan ekipler, ayrıca un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarını da kontrol ediyor.

Yapılan denetimlerden sonra kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlem uyguladıklarını söyleyen yetkililer, vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için denetimlerinin ara vermeden devam edeceğini belirtti.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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